Виталина Цымбалюк-Романовская хочет аннулировать развод с Арменом Джигарханяном
Виталина Цымбалюк-Романовская хочет аннулировать развод с Арменом Джигарханяном, оформленный в конце ноября. На апелляцию паре давался месяц, и пианистка подала прошение в последний момент. Сведения прозвучали в эфире программы «Пусть говорят».
Прошлый год оказался для Джигарханяна очень тяжелым. В октябре актер попал в больницу и общественности открылись секреты его семейной жизни, протекавшей в постоянном стрессе. Народный артист, спустя годы, разглядел истинные намерения избранницы и стал негативно о ней высказываться в рейтинговых шоу России.
После развода каждый получил свое: Джигарханян – желанную свободу, Цымбалюк-Романовская – деньги, имущество и известность, хоть и скандальную. Решение пианистки опротестовать развод поразило общественность и Армена Борисовича. Возможно, это очередной хитрый план, который позволит ей не платить по ипотеке.
Ранее Джигарханян заступился за экс-супругу.
Прошлый год оказался для Джигарханяна очень тяжелым. В октябре актер попал в больницу и общественности открылись секреты его семейной жизни, протекавшей в постоянном стрессе. Народный артист, спустя годы, разглядел истинные намерения избранницы и стал негативно о ней высказываться в рейтинговых шоу России.
После развода каждый получил свое: Джигарханян – желанную свободу, Цымбалюк-Романовская – деньги, имущество и известность, хоть и скандальную. Решение пианистки опротестовать развод поразило общественность и Армена Борисовича. Возможно, это очередной хитрый план, который позволит ей не платить по ипотеке.
Ранее Джигарханян заступился за экс-супругу.
Автор: Джанабилова Татьяна П