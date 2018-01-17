В Смоленске из-за замыкания экстренно эвакуировали учеников школы
17 января, утром, в Смоленске из-за короткого замыкания эвакуировали учеников и персонал школы №35, расположенной на улице Петра Алексеева. Сведения появились в СМИ.
Сообщается, эвакуацию организовал директор. Когда ученики были в безопасности, приехали пожарные. Последствия замыкания ликвидированы. Электрическую сеть уже отремонтировали. Обошлось без жертв и пострадавших.
Ранее в Смоленске подросток выпал из окна школы.
Сообщается, эвакуацию организовал директор. Когда ученики были в безопасности, приехали пожарные. Последствия замыкания ликвидированы. Электрическую сеть уже отремонтировали. Обошлось без жертв и пострадавших.
Ранее в Смоленске подросток выпал из окна школы.
Автор: Джанабилова Татьяна П