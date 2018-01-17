В Перми защищая школьников учительница получила 17 ударов ножом
Учительница школы в Перми, в которой подростки устроили массовую поножовщину с 15-пострадавшими, получила не менее 17 ножевых ранений, спасая учащихся. Об этом на своей персональной странице в соцсети сообщила Светлана Денисова, региональный детский омбудсмен.
Драка между двумя подростками в пермской школе произошла в минувший понедельник, 15 января, утром. По имеющимся данным, школьник и бывший ученик заведения начали выяснять отношения в коридоре, а потом ворвались в класс, где проходил урок у четвероклассников. В результате инцидента пострадали 15 человек, 12 из которых попали в больницу. Специалисты выявили психологические травмы еще у трёх человек. По словам медиков прикамской столицы, состояние здоровья преподавателя является стабильно тяжелым. Более детальная информация о характере травм не распространяется.
По факту случившегося инициировано уголовное делопроизводство по статьям 30 и 105 УК РФ. Все подозреваемые задержаны в здании школы. За расследование трагедии отвечают сотрудники центрального аппарата СК РФ.
Драка между двумя подростками в пермской школе произошла в минувший понедельник, 15 января, утром. По имеющимся данным, школьник и бывший ученик заведения начали выяснять отношения в коридоре, а потом ворвались в класс, где проходил урок у четвероклассников. В результате инцидента пострадали 15 человек, 12 из которых попали в больницу. Специалисты выявили психологические травмы еще у трёх человек. По словам медиков прикамской столицы, состояние здоровья преподавателя является стабильно тяжелым. Более детальная информация о характере травм не распространяется.
По факту случившегося инициировано уголовное делопроизводство по статьям 30 и 105 УК РФ. Все подозреваемые задержаны в здании школы. За расследование трагедии отвечают сотрудники центрального аппарата СК РФ.
Автор: Валерия Орлова