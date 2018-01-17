Автостат: В РФ кроссоверы Chery Tiggo можно купить по беспроцентному кредиту
Китайские компактные и среднеразмерные кроссоверы Chery Tiggo в России можно приобрести на условиях беспроцентного кредита. По информации Автостата, речь идёт об полугодовом займе с привлечением кредитных ресурсов.
Согласно проекта, предоставление возможности займа под покупку автомобиля действует при поддержке АО «Чери автомобили Рус», причём до конца января. Потенциальным покупателям предлагаются модели Tiggo 2, Tiggo 3 и Tiggo 5. Сообщается, что в рамках акции каждый будущий владелец автомобиля получает комплект зимних шин. Китайская компания Chery, расширяющая в России своё влияние, предлагает желающим приобрести авто беспроцентный кредит на шесть месяцев. Кроссовер можно оформить у официальных дилеров с 15 января.
Отмечено, что активизирована спецакция на покупку автомобилей с привлечением банковских ресурсов. Программа получила название «Шесть месяцев проценты в подарок».
Согласно проекта, предоставление возможности займа под покупку автомобиля действует при поддержке АО «Чери автомобили Рус», причём до конца января. Потенциальным покупателям предлагаются модели Tiggo 2, Tiggo 3 и Tiggo 5. Сообщается, что в рамках акции каждый будущий владелец автомобиля получает комплект зимних шин. Китайская компания Chery, расширяющая в России своё влияние, предлагает желающим приобрести авто беспроцентный кредит на шесть месяцев. Кроссовер можно оформить у официальных дилеров с 15 января.
Отмечено, что активизирована спецакция на покупку автомобилей с привлечением банковских ресурсов. Программа получила название «Шесть месяцев проценты в подарок».
Автор: Семен Зайцев