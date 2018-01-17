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Автостат: В РФ кроссоверы Chery Tiggo можно купить по беспроцентному кредиту
Китайские компактные и среднеразмерные кроссоверы Chery Tiggo в России можно приобрести на условиях беспроцентного кредита. По информации Автостата, речь идёт об полугодовом займе с привлечением кредитных ресурсов.

Автостат: В РФ кроссоверы Chery Tiggo можно купить по беспроцентному кредиту

Согласно проекта, предоставление возможности займа под покупку автомобиля действует при поддержке АО «Чери автомобили Рус», причём до конца января. Потенциальным покупателям предлагаются модели Tiggo 2, Tiggo 3 и Tiggo 5. Сообщается, что в рамках акции каждый будущий владелец автомобиля получает комплект зимних шин. Китайская компания Chery, расширяющая в России своё влияние, предлагает желающим приобрести авто беспроцентный кредит на шесть месяцев. Кроссовер можно оформить у официальных дилеров с 15 января.

Автостат: В РФ кроссоверы Chery Tiggo можно купить по беспроцентному кредиту

Отмечено, что активизирована спецакция на покупку автомобилей с привлечением банковских ресурсов. Программа получила название «Шесть месяцев проценты в подарок».
Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 11:37
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