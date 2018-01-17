В Иваново неадекватный мужчина разбил дорогостоящий алкоголь с магазине
Мужчина, состояние которого посчитали неадекватным, устроил дебош в торговом зале одного из магазином Иваново. Он разбил несколько бутылок дорогого алкоголя.
Видеозапись, сделанную очевидцами, представил на своей странице телеканал «РЕН ТВ». На кадрах заметно, что мужчина громко кричит, после чего хватает с прилавков алкогольную продукцию высокой стоимости и попросту разбивает емкости.
Видеозапись, сделанную очевидцами, представил на своей странице телеканал «РЕН ТВ». На кадрах заметно, что мужчина громко кричит, после чего хватает с прилавков алкогольную продукцию высокой стоимости и попросту разбивает емкости.
Автор: Валерий Антонов