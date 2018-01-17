Ученые: Земляне отправляют в космос неправильные сигналы для связи с инопланетянами
Ученые считают, что земляне отправляют в космос какие-то неправильные сигналы, поэтому не могут связаться с инопланетянами. Стремительное развитие инновационных технологий наблюдений за звездами дошло до такой степени, что, если разумные гуманоиды действительно существуют, человечество уже давно бы их обнаружило.
Исследователи акцентировали внимание на том, что до сих пор все усилия по обнаружению гуманоидов заключались в прослушивании самых различных типов радиоволн. По мнению ученых, если представители инопланетного разума действительно существуют, в будущем они разработают уникальную электромагнитную технологию, аналогичную с земной.
В материалах проведенной научной работы говорится, что прошло несколько сотен лет с тех пор, как исследователям удалось выяснить, как именно нужно отправлять и, в свою очередь, получать радиопередачи.
Ученые считают, что с большей долей вероятности не нужно надеяться на существование разумной жизни во Вселенной, которая похожа на земную. Если инопланетяне и обитают где-то в иных мирах, то они могут кардинально отличаться от людей, поэтому общение с ними станет попросту невозможным.
Исследователи акцентировали внимание на том, что до сих пор все усилия по обнаружению гуманоидов заключались в прослушивании самых различных типов радиоволн. По мнению ученых, если представители инопланетного разума действительно существуют, в будущем они разработают уникальную электромагнитную технологию, аналогичную с земной.
В материалах проведенной научной работы говорится, что прошло несколько сотен лет с тех пор, как исследователям удалось выяснить, как именно нужно отправлять и, в свою очередь, получать радиопередачи.
Ученые считают, что с большей долей вероятности не нужно надеяться на существование разумной жизни во Вселенной, которая похожа на земную. Если инопланетяне и обитают где-то в иных мирах, то они могут кардинально отличаться от людей, поэтому общение с ними станет попросту невозможным.
Автор: Валерия Орлова