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Астрономы изучили химический анализ одиннадцати шаровых скоплений
Астрономы, работающие при Университете Радбуда (Нидерланды), изучили химический анализ одиннадцати новых шаровых скоплений, находящихся в галактиках Messier 33, NGC 6822 и 147. Полученные знания помогут больше узнать о звездных популяциях в огромной Вселенной.

Астрономы изучили химический анализ одиннадцати шаровых скоплений


Шаровые скопления – это сфероидальные звезды, перемещающиеся вокруг галактик. На их основе можно изучить процесс эволюции небесных тел и ответить на глобальные и сложные вопросы из области физики. Группа ученых по главе Соерена С. Ларсена при помощи чилийского телескопа VLT изучила спектры скоплений в трех галактиках. Оказалось, что глобулярные кластеры из NGC 147 относительно не качественны, если сравнивать их с «родственниками» из гало Млечного Пути, но металличность ниже -2,5 делает их уникальными.

Шаровые скопления Messier 33 с их альфа-элементами шаблонны и совпадают с телами из нашей галактики. Это указывает на быстро текущее химическое обогащение с доминирующим нуклеосинтезом второго типа.

Ученые считают, что все изученные объекты и глобулярные кластеры Млечного Пути пережили схожие процессы обогащения металлом.

Ранее исследователи изучили состав кометы Чурюмова-Герасименко.
Автор: Джанабилова Татьяна П
Вчера, 20:00
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