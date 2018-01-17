В Купчино школьницу госпитализировали с инсультом
В Купчино 11-летняя девочка была госпитализирована с инсультом. Сейчас медики устанавливают причину появления этого заболевания в столь раннем возрасте.
По информации местных СМИ, семиклассницу в больницу увезли сотрудники скорой помощи. Это произошло в минувший вторник, 16 января, в ночное время суток. В больнице несовершеннолетней сказали, что у нее произошло нарушение мозгового кровообращения. Сейчас состояние здоровья девочки оценивается, как очень тяжелое.
В последнее время распространенным явлением становится детский инсульт. Это заболевание диагностируется даже у дошкольников. Причины, которые способствуют возникновению соответствующей патологии, как правило, отличаются от стандартных. Так, речь идет о наличии тромбофилии и иных проблем со свертываемостью крови, часто инсульт возникает после получения каких-либо травм.
По информации местных СМИ, семиклассницу в больницу увезли сотрудники скорой помощи. Это произошло в минувший вторник, 16 января, в ночное время суток. В больнице несовершеннолетней сказали, что у нее произошло нарушение мозгового кровообращения. Сейчас состояние здоровья девочки оценивается, как очень тяжелое.
В последнее время распространенным явлением становится детский инсульт. Это заболевание диагностируется даже у дошкольников. Причины, которые способствуют возникновению соответствующей патологии, как правило, отличаются от стандартных. Так, речь идет о наличии тромбофилии и иных проблем со свертываемостью крови, часто инсульт возникает после получения каких-либо травм.
Автор: Валерия Орлова