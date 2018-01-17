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В Санкт-Петербурге женщина обвинила отчима в растлении дочери 3 лет
Жительница Санкт-Петербурга обвинила отчима в растлении девочки 3 лет. Она обратилась в полицию с просьбой о защите малолетней дочери от нетрадиционного внимания дедушки.

В Санкт-Петербурге женщина обвинила отчима в растлении дочери 3 лет


Как отмечают местные СМИ, о поведении мужчины женщина 27 лет сообщила правоохранителям 16 января. Она отметила, что преступное поведение отмечается у её 54-летнего отчима, живущего с ними в коммунальной квартире. В соответствии с предоставленным заявлением, мужчина домогался 3-летней девочки.

Отмечается, что преступные действия были совершены в период 10-15 января. Работники СКР проводят проверку предоставленной информации. По итогам изучения всех семейных обстоятельств могут утвердить решение касательно открытий против подозреваемого уголовного дела.
Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 11:58
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