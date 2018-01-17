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Кабмин РФ определил категории потребителей теплоснабжения по регулируемым ценам
Российское правительство определило категории потребителей теплоснабжения по ценам, подлежащих регулированию. К категории «население» отнесены, в частности, товарищества собственников жилья.

Кабмин РФ определил категории потребителей теплоснабжения по регулируемым ценам

Дмитрий Медведев подписал постановление, оговаривающее изменение порядка ценообразования в сфере услуг теплоснабжения. Документ определяет категории потребителей, которые приравнены к населению, потребляющего тепловую энергию. Текст постановление распространяется на потребителей теплоэнергии и теплоносителей, подача которых происходит по регулируемым ценам. С целью сохранения госрегулирования тарифов для отдельного сегмента потребителей, отнесенных к категории «население», указывается, что речь идет о жилищно-строительных и жилищных, а также других спецпотребкооперативах. Они получают теплоэнергию для оказания коммунальных услуг.

Речь идёт об отоплении и горячем водоснабжении. Сюда же отнесены наймодатели, предоставляющие гражданам жилье в спецжилищном фонде, включая помещения в общежитиях. Речь идёт и о домах системы соцобслуживания населения и о жилых помещениях для соцзащиты отдельных категорий граждан.
Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 12:00
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