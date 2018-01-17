Очевидцы: В Уфе на объездной затонской дороге из-за гололеда столкнулись семь машин
17 января, утром, в Уфе на объездной затонской дороге произошло столкновение семи автомобилей. Причиной, спровоцировавшей ДТП, стал гололед. Сведения в соцсетях предоставили очевидцы.
«Сотрудники МЧС за сутки предупреждали о гололеде и оказались правы. Сначала столкнулись три автомобиля. Двое водителей не смогли вовремя затормозить и тоже стали участниками ДТП. Аналогичную ошибку допустили еще двое автовладельцев. При соблюдении скоростного режима и правильно выбранной дистанции столкновения можно было избежать», - сообщили свидетели.
По предварительным данным, пострадавших в аварии нет. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.
Ранее в Уфе ВАЗ залетел под грузовик.
«Сотрудники МЧС за сутки предупреждали о гололеде и оказались правы. Сначала столкнулись три автомобиля. Двое водителей не смогли вовремя затормозить и тоже стали участниками ДТП. Аналогичную ошибку допустили еще двое автовладельцев. При соблюдении скоростного режима и правильно выбранной дистанции столкновения можно было избежать», - сообщили свидетели.
По предварительным данным, пострадавших в аварии нет. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.
Ранее в Уфе ВАЗ залетел под грузовик.
Автор: Джанабилова Татьяна П