В Новосибирске из-за аварии более 300 домов остались без света в левобережье
17 января, около 07:00, в Новосибирске из-за аварии на трансформаторных подстанциях более 300 домов в левобережье остались без электричества. Сведения о работах, проводимых в районе Лесоперевалки, появились на муниципальном портале.
Сообщается, подача электроэнергии прекращена на участке от железнодорожного до Димитровского моста. Аварийные бригады обещают восстановить работу трансформаторов к 12:00.
В пресс-службе Департамента по мобилизационной работе и ЧС просят граждан потерпеть временные неудобства и в экстренных случаях обращаться на горячую линию мэрии.
Ранее авария лишила жителей Новосибирска воды.
Сообщается, подача электроэнергии прекращена на участке от железнодорожного до Димитровского моста. Аварийные бригады обещают восстановить работу трансформаторов к 12:00.
В пресс-службе Департамента по мобилизационной работе и ЧС просят граждан потерпеть временные неудобства и в экстренных случаях обращаться на горячую линию мэрии.
Ранее авария лишила жителей Новосибирска воды.
Автор: Джанабилова Татьяна П