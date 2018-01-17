Никита Джигурда забыл о своих детях от первого брака

Экс-теща Никиты Джигурды пожаловалась общественности, что актер забыл о своих детях. От брака с Яной Павелковской у пары родились двое сыновей, которым сейчас 16 и 10 лет. Мама мальчиков проводит много времени в работе, чтоб обеспечить детей, а отец за 4 года ни разу не заплатил алименты. Но из-за взрывного характера звезды они боятся его потревожить просьбами о содержании детей. Мама Петрановской отметила, что денег у него все равно нет, так как нет работы, но внимания детям уделить мог бы. 16-летний сын, например, скучает по папе и хочет общаться, очень ждал поздравлений на День Рождения и Новый Год, но отец так и не позвонил.Женщина добавила, что её дочь была официально в браке с Никитой с июля 1996 года. Он покидал семью, но только до тех пор, пока его теща не купила им квартиру. Новая жилплощадь пришлась Джигурде не по душе из-за своего маленького размера, и он, добавив финансов, решил перевезти семью в дом напротив.Бывшая теща лестно отзывалась об экс-зяте, отметив, что он добрый, щедрый, открытый человек, но не хватает ему лишь чести и совести. Но по её мнению, всему причина то окружение, в котором он рос, у него нет понятия об этих качествах.Павелковская – вторая жена Никиты Джигурды. В 2008 году Никита женился на Марине Анисиной. От третьего брака у артиста родились сын и дочь. В 2016 году пара развелась, но продолжает общение.