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Ученые: Причиной проблем в отношениях чаще всего становится «лишний багаж» из прошлого
Ученые назвали причин прихода к новым романтическим отношениям. Многие привносят в свои отношения «лишний багаж». К таковому относятся проблемы из прошлых отношений. К примеру, вспыльчивость в семейной жизни могут оскорбить партнера, если у того не было подобного опыта. Избежать этого можно при помощи обсуждения ситуации с возлюбленными. При этом результатом должно стать упрощение отношений и смягчение острых углов.

Ученые: Причиной проблем в отношениях чаще всего становится «лишний багаж» из прошлого


Одной из достаточно опасных проблем является утрата доверия. Те, кто прошел через развод, имеют тенденция не доверять новым партнерам, несмотря на хорошее отношение со стороны возлюбленных. Психологи рекомендуют простить прошлых спутников за соответствующие инциденты как один из вариантов решения проблемы.

Иная распространенная проблема - низкая самооценка наряду с верой, что человек не достоин долгих отношений. Этому нужно сопротивляться на сознательном уровне. Некоторые оказываются в ловушке, руководствуясь исключительно прошлым. Для преломления ситуации стоит оценить свои текущие цели и личность.
Автор: Валерий Антонов
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