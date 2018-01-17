В Башкирии произошло смертельное ДТП с участием снегоуборочного КамАза
В Башкирии снегоуборочный КамАз насмерть сбил девушку-пешехода. Трагедия произошла в Куюргазинском районе.
На 242-м километре трасы Уфа-Оренбург большегруз совершил наезд на девушку переходившую дорогу. Водитель грузового автомобиля заявил, что женщина была одета в одежду темных тонов без светоотражающих элементов, что могло послужить одной из причин смертельного ДТП снизив видимость преграды на дороге. Пострадавшая была госпитализирована с места аварии, но в течении 1,5 часов она скончалась в больнице от полученных травм.
По сообщению пресс-службы ГИБДД Республики Башкирия, у женщины не было документов и на данный момент ее личность устанавливается. Отметим, что за минувшие сутки на дорогах РБ зафиксировано более десяти аварий унесшие жизни двух людей.
На 242-м километре трасы Уфа-Оренбург большегруз совершил наезд на девушку переходившую дорогу. Водитель грузового автомобиля заявил, что женщина была одета в одежду темных тонов без светоотражающих элементов, что могло послужить одной из причин смертельного ДТП снизив видимость преграды на дороге. Пострадавшая была госпитализирована с места аварии, но в течении 1,5 часов она скончалась в больнице от полученных травм.
По сообщению пресс-службы ГИБДД Республики Башкирия, у женщины не было документов и на данный момент ее личность устанавливается. Отметим, что за минувшие сутки на дорогах РБ зафиксировано более десяти аварий унесшие жизни двух людей.
Автор: Гундерин Сергей