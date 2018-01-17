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В России на два года заморозили накопительную часть пенсий
В России в очередной раз приняли решение о заморозке пенсионных вкладов, документ имеет юридическое действие на накопительную часть соцвыплаты. Указ президента РФ обусловлен нехваткой средств для полного финансирования Пенсионного фонда.

В России на два года заморозили накопительную часть пенсий

Денежные средства, которые направлялись на будущее россиян, перенаправят на текущие пенсии пожилых лиц. Таким образом, делают выводы эксперты, планируется уменьшить поступление денег из госбюджета. Это осуществит экономию более чем на 0,5 трлн рублей. Отмечено, что сумма, отчисляемая работодателями в ПФ, будет составлять 28% от общего заработка сотрудника какого-либо предприятия или организации. Заморозка пенсионных накоплений действует до 2020 года. Российские власти идут вынужденно на такую меру, она вызвана нехваткой бюджетных средств.

В стране проходит обсуждение относительно целесообразности глобального реформирования пенсионной системы. В данном контексте анализируется вариант по добровольному формированию пенсионных накоплений, но каких-либо конкретных решений в данном направлении пока нет, уточняют эксперты.
Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 12:31
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