Volkswagen презентовал обновленную версию Golf R
Автоконцерн Volkswagen презентовал конкурента Honda Civic Type R, Subaru WRX STI, Ford Focus RS – обновленный Golf R. Старт продаж запланирован на середину 2018 года. Сведения предоставлены пресс-службой компании.
Volkswagen Golf R обзавелся агрессивным дизайном с видоизмененной светодиодной подсветкой и увеличенной радиаторной решеткой. Производители доработали систему безопасности, интегрировав в автомобиль три подушки безопасности, срабатывающие независимо друг от друга.
В комплектацию Golf R вошла система Digital Cockpit с управлением на рулевом колесе, адаптивная подвеска, экран на 8 дюймов. Под капотом инженеры установили силовую установку объемом на 1,7 литра, способную генерировать мощность в 156 «лошадей». Пару мотору составляет 5-6-ступенчатые вариаторы и МКПП.
Ранее VW представил Passat GT.
Volkswagen Golf R обзавелся агрессивным дизайном с видоизмененной светодиодной подсветкой и увеличенной радиаторной решеткой. Производители доработали систему безопасности, интегрировав в автомобиль три подушки безопасности, срабатывающие независимо друг от друга.
В комплектацию Golf R вошла система Digital Cockpit с управлением на рулевом колесе, адаптивная подвеска, экран на 8 дюймов. Под капотом инженеры установили силовую установку объемом на 1,7 литра, способную генерировать мощность в 156 «лошадей». Пару мотору составляет 5-6-ступенчатые вариаторы и МКПП.
Ранее VW представил Passat GT.
Автор: Джанабилова Татьяна П