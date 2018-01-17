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Астробиологи заявили, что почва Марса подходит для выращивания хмеля
Хмель, который обычно принимается в пивоваренной промышленности, мог бы хорошо расти на почве Марса. К такому заключению пришли американские ученые, работающие на базе Университета Вилланова (штат Пенсильвания).

Астробиологи заявили, что почва Марса подходит для выращивания хмеля


По имеющимся данным, 25 студентов, занимающиеся изучением астробиологии, под руководством профессоров изготовили в лаборатории аналог почвы, присутствующей на Красной планете. Для этого молодые специалисты использовали информацию о ее составе, полученную марсоходами.

Для изготовления почвы потребовалось 30 килограммов смеси, которая напоминает марсианскую почву. Они проверили, как не ней растут картофель, кормовая капуста, соевые бобы и ряд других сельскохозяйственных культур. Чтобы почва максимально напоминала земную, предварительно студенты запустили туда червей. В результате выяснилось, что самым подходящим растением для нее стал хмель.
Автор: Валерия Орлова
Вчера, 18:01
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