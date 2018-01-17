Астробиологи заявили, что почва Марса подходит для выращивания хмеля
Хмель, который обычно принимается в пивоваренной промышленности, мог бы хорошо расти на почве Марса. К такому заключению пришли американские ученые, работающие на базе Университета Вилланова (штат Пенсильвания).
По имеющимся данным, 25 студентов, занимающиеся изучением астробиологии, под руководством профессоров изготовили в лаборатории аналог почвы, присутствующей на Красной планете. Для этого молодые специалисты использовали информацию о ее составе, полученную марсоходами.
Для изготовления почвы потребовалось 30 килограммов смеси, которая напоминает марсианскую почву. Они проверили, как не ней растут картофель, кормовая капуста, соевые бобы и ряд других сельскохозяйственных культур. Чтобы почва максимально напоминала земную, предварительно студенты запустили туда червей. В результате выяснилось, что самым подходящим растением для нее стал хмель.
По имеющимся данным, 25 студентов, занимающиеся изучением астробиологии, под руководством профессоров изготовили в лаборатории аналог почвы, присутствующей на Красной планете. Для этого молодые специалисты использовали информацию о ее составе, полученную марсоходами.
Для изготовления почвы потребовалось 30 килограммов смеси, которая напоминает марсианскую почву. Они проверили, как не ней растут картофель, кормовая капуста, соевые бобы и ряд других сельскохозяйственных культур. Чтобы почва максимально напоминала земную, предварительно студенты запустили туда червей. В результате выяснилось, что самым подходящим растением для нее стал хмель.
Автор: Валерия Орлова