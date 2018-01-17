В Новосибирске на скользкой дороге столкнулись КАМАЗ и легковой автомобиль
В Новосибирске на скользкой дороге произошло столкновение грузового автомобиля КамАЗ с легковушкой. На этот раз обошлось без пострадавших. Машины получили незначительные повреждения.
КамАЗ и Subaru стали участниками ДТП в Новосибирске. Происшествие случилось ночью 17 января вблизи транспортной остановки «Северная площадка» на ул. Большой. На обледенелой дороге водитель самосвала, применив резкое торможение, не смог удержать машину, и она развернулась поперек дороги. В этот момент на данном участке двигался автомобиль Subaru, которого и примял грузовой транспорт.
Данных о пострадавших нет. Детали аварии устанавливаются. По словам очевидцев, машины получили незначительные повреждения.
КамАЗ и Subaru стали участниками ДТП в Новосибирске. Происшествие случилось ночью 17 января вблизи транспортной остановки «Северная площадка» на ул. Большой. На обледенелой дороге водитель самосвала, применив резкое торможение, не смог удержать машину, и она развернулась поперек дороги. В этот момент на данном участке двигался автомобиль Subaru, которого и примял грузовой транспорт.
Данных о пострадавших нет. Детали аварии устанавливаются. По словам очевидцев, машины получили незначительные повреждения.
Автор: Страхова Дарья