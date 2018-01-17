Huawei P20 Pro может получить дисплей с соотношением сторон 19:9
Huawei P20 Pro могут оснастить удлиненной версией дисплея, получившего соотношение 19:9. В базах данных сервиса HTML5Test стали доступны сведения об этом смартфоне. На интернет-портале новинку показали под наименованием АНЭ-LX1, однако эксперты сделали вывод, что это именно P20 Pro.
В соответствии с имеющимися сведениями, новинка станет работать под управлением платформы Android Oreo (версии 8.0), а его разрешающая способность составит 360х760. В соответствии с данными экспертов, подобная информация не соответствуют реальности. Предположительно, производители готовятся добавить несколько иных необычных опий в устройстве, однако подробностей по этому вопросу нет.
На сегодня эксперты не могут точно сказать, затрагивают ли представленные сведения готовящуюся модель. Представители компании-производителя не стали комментировать информацию.
В соответствии с имеющимися сведениями, новинка станет работать под управлением платформы Android Oreo (версии 8.0), а его разрешающая способность составит 360х760. В соответствии с данными экспертов, подобная информация не соответствуют реальности. Предположительно, производители готовятся добавить несколько иных необычных опий в устройстве, однако подробностей по этому вопросу нет.
На сегодня эксперты не могут точно сказать, затрагивают ли представленные сведения готовящуюся модель. Представители компании-производителя не стали комментировать информацию.
Автор: Валерий Антонов