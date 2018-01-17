Infiniti QX50 2019 мольного года будут продавать за $37 тысяч
Infiniti QX50 будет продаваться за $37 тысяч. Модель 2019 года на рынке США, в соответствии с данными представителей автокомпании, станет выпускаться в 3-х различных модификациях. Новинка отличается использованием силовым агрегатом VC-Turbo производительностью в 280 «лошадей».
При этом на рынке США станет предлагаться гибридная версия модели, однако ее технические параметры на сегодня остаются неизвестными. Помимо этого, появились сведения о ProPilot Assist. Эта система заменит круиз-контроль. Авто станут поставлять в модификациях Essential и Luxe.
Цена наиболее дорогой модификации составит $44 тысячи. Суммарно планируется добавить свыше 10 дополнительных опций, способных отразиться на стоимости. В числе особенностей транспортных средств стоит отметить обновление интерьера. Приборная панель представлена в матово черном цвете, а также стала больше по своим размерам. Будет предусматриваться использование дисплея диагональю 7 дюймов. Транспортное средство станет доступно для покупки летом 2018 года. Относительно поставок новинки на российский рынок информации пока нет.
При этом на рынке США станет предлагаться гибридная версия модели, однако ее технические параметры на сегодня остаются неизвестными. Помимо этого, появились сведения о ProPilot Assist. Эта система заменит круиз-контроль. Авто станут поставлять в модификациях Essential и Luxe.
Цена наиболее дорогой модификации составит $44 тысячи. Суммарно планируется добавить свыше 10 дополнительных опций, способных отразиться на стоимости. В числе особенностей транспортных средств стоит отметить обновление интерьера. Приборная панель представлена в матово черном цвете, а также стала больше по своим размерам. Будет предусматриваться использование дисплея диагональю 7 дюймов. Транспортное средство станет доступно для покупки летом 2018 года. Относительно поставок новинки на российский рынок информации пока нет.
Автор: Валерий Антонов