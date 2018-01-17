Безрамочный смартфон Moto G6 Plus появится на рынке по цене в 330 долларов
В Сети обнародована информация о технических параметрах готовящегося к выпуску безрамочного смартфона Moto G6 Plus. Предполагается, что девайс поступит на рынок по цене 330 долларов. Сведения опубликованы на портале Gizmochina.
По словам разработчиков компании, гаджет получил 5,9-дюймовый дисплей и батарею, ёмкость которой составила 3200 мАч. По словам производителя, пользователи смогут выбрать одну из трёх представленных на рынке модификаций мобильного устройства. Они станут отличаться объёмом оперативной памяти, который составит 3,4 или 6 Гб. Что касается объёма ПЗУ, то он составит 32 или же 64 Гб.
Разрешение камер Moto G6 Plus составило 12 и 5 Мп соответственно, также на задней панели присутствует сканер отпечатков пальцев.
Базовая версия смартфона сможет похвастаться процессором Snapdragon 450. На сегодняшний день отсутствует информация по поводу того, станет ли Moto G6 безрамочным, как его увеличенная версия. Как предполагают эксперты, оба аппарата выйдут в феврале нынешнего года.
По словам разработчиков компании, гаджет получил 5,9-дюймовый дисплей и батарею, ёмкость которой составила 3200 мАч. По словам производителя, пользователи смогут выбрать одну из трёх представленных на рынке модификаций мобильного устройства. Они станут отличаться объёмом оперативной памяти, который составит 3,4 или 6 Гб. Что касается объёма ПЗУ, то он составит 32 или же 64 Гб.
Разрешение камер Moto G6 Plus составило 12 и 5 Мп соответственно, также на задней панели присутствует сканер отпечатков пальцев.
Базовая версия смартфона сможет похвастаться процессором Snapdragon 450. На сегодняшний день отсутствует информация по поводу того, станет ли Moto G6 безрамочным, как его увеличенная версия. Как предполагают эксперты, оба аппарата выйдут в феврале нынешнего года.
Автор: Валерия Орлова