Известный певец и композитор Игорь Николаев празднует день рождения
17 января популярный российский певец и композитор Игорь Николаев празднует день рождения. Ему исполняется 58 лет.
Примечательно, что именинник в своем Instagram анонсировал празднование заранее, так как он родом с Сахалина и 17 число там уже наступило. Певец выложил ролик смонтированный с его юбилейного концерта, в котором с поздравлениями выступила Алла Пугачева. Напомним, что именно в ансамбле Аллы Пугачевой «Рецитал» в 1980 году Игорь Николаев начинал свою творческую деятельность в качестве клавишника и аранжировщика, а с 1983 года примадонна российской эстрады начала исполнять песни написанные им, как композитором.
За короткое время запись в соцсети уже собрала сотни подписей с поздравлениями от коллег, друзей, родных и поклонников творчества артиста.
Примечательно, что именинник в своем Instagram анонсировал празднование заранее, так как он родом с Сахалина и 17 число там уже наступило. Певец выложил ролик смонтированный с его юбилейного концерта, в котором с поздравлениями выступила Алла Пугачева. Напомним, что именно в ансамбле Аллы Пугачевой «Рецитал» в 1980 году Игорь Николаев начинал свою творческую деятельность в качестве клавишника и аранжировщика, а с 1983 года примадонна российской эстрады начала исполнять песни написанные им, как композитором.
За короткое время запись в соцсети уже собрала сотни подписей с поздравлениями от коллег, друзей, родных и поклонников творчества артиста.
Автор: Гундерин Сергей