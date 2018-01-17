В Ленобласти суд признал священника РЦП Глеба Грозовского виновным в педофилии
В Ленобласти суд Приозерска признал священника из РПЦ 38-летнего Глеба Грозовского виновным в педофилии и вынес серьезный приговор в виде реального 14-летнего тюремного срока. Сведения появились в СМИ.
Сообщается, в 2013 году из-за открытого уголовного дела РПЦ отстранила подозреваемого от служения. Священник выехал из страны в Израиль, но церковь отрицает сведения о его командировке. В 2014 году Грозовского, строящего из себя жертву заговора, задержали и только спустя два года передали России. Дело рассматривали за закрытыми дверями.
Суд выяснил, что с 2009 по 2013 годы Грозовский совершил противоправные действия в отношении трех девочек, находившихся в православных лагерях на острове Кос (Греция) и Коневец на Ладожском озере. Осужденный вину не признает и утверждает, что наказание послано ему свыше, как испытание.
Сообщается, в 2013 году из-за открытого уголовного дела РПЦ отстранила подозреваемого от служения. Священник выехал из страны в Израиль, но церковь отрицает сведения о его командировке. В 2014 году Грозовского, строящего из себя жертву заговора, задержали и только спустя два года передали России. Дело рассматривали за закрытыми дверями.
Суд выяснил, что с 2009 по 2013 годы Грозовский совершил противоправные действия в отношении трех девочек, находившихся в православных лагерях на острове Кос (Греция) и Коневец на Ладожском озере. Осужденный вину не признает и утверждает, что наказание послано ему свыше, как испытание.
Автор: Джанабилова Татьяна П