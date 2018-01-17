В Красноярске продают за биткоины автомобили и земельные участки
На территории Красноярского края можно приобрести за биткоины автомобиль или участок земли, на одном из региональном интернет-аукционе разместили объявления соответствующего содержания.
Один из владельцев объекта недвижимости и собственник автомобиля зарубежного производства предлагают рассчитаться за лоты лайткоинами, эфирами, биткоинами или ZEC. Сообщается, что один из владельцев 12 соток земли выставил лот на продажу за криптовалюту. К продаже предложены также дачи, земельные участки и транспортные средства. В частности, в Емельяновском районе предложен к продаже земельный участок за 330 тыс. рублей. Его владелец уточняет, что готов принять в качестве оплаты виртуальные валюты, причём точная сумма в биткоинах не указана.
Наряду с этим предложен лот, представляющий собой автомобиль Mercedes-Benz в комплектации AMG. В российских рублях владелец авто оценил его в 850 тыс. рублей, условия оплаты в криптовалюте владелец предлагает обсудить по телефону. Особо отмечено, что сегодня, 17 января, по курсу доллара США один биткоин стоит 11,5 единиц.
Один из владельцев объекта недвижимости и собственник автомобиля зарубежного производства предлагают рассчитаться за лоты лайткоинами, эфирами, биткоинами или ZEC. Сообщается, что один из владельцев 12 соток земли выставил лот на продажу за криптовалюту. К продаже предложены также дачи, земельные участки и транспортные средства. В частности, в Емельяновском районе предложен к продаже земельный участок за 330 тыс. рублей. Его владелец уточняет, что готов принять в качестве оплаты виртуальные валюты, причём точная сумма в биткоинах не указана.
Наряду с этим предложен лот, представляющий собой автомобиль Mercedes-Benz в комплектации AMG. В российских рублях владелец авто оценил его в 850 тыс. рублей, условия оплаты в криптовалюте владелец предлагает обсудить по телефону. Особо отмечено, что сегодня, 17 января, по курсу доллара США один биткоин стоит 11,5 единиц.
Автор: Семен Зайцев