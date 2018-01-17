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В Новокузнецке мать довела младенца до дистрофии
В Новокузнецке мать довела своего ребенка до дистрофии. В сентябре прошлого года в местную полицию поступило сообщение из медицинского учреждения, куда госпитализировали младенца, у которой диагностировали поражение печени, также присутствовал синдром жестокого обращения.

В Новокузнецке мать довела младенца до дистрофии


Органы ПДН в ходе опроса 27-летней матери установили, что в целях экономии денежных средств девушка давала дочке разведенные растительные сливки, а они, в свою очередь, не предназначались для кормления детей. Родительница не обращала внимание на недостаток веса у ребенка, критическое состояние несовершеннолетней выявили педиатры детской поликлиники.

Оказывается, жительнице Новокузнецка неоднократно рассказывалось, как получить бесплатное питание, но мать не стала оформлять документы, ссылаясь на отсутствие времени. При этом женщина считала, что сухие сливки не могут нанести вред здоровью ребенка.

Результаты проведенной психолого-психиатрической экспертизы показали, что мать девочки является полностью вменяемой. По факту случившегося инициировано уголовное делопроизводство. Суд оштрафовал жительницу Новокузнецка на сумму, равную 30 тысяч рублей. Девочку и ее брата отправили в дом малютки.
Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 12:32
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