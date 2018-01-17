В Санкт-Петербурге во время игры с сестрой погиб годовалый малыш
В Санкт-Петербурге годовалый ребенок умер во время игры со своей сестрой. Голова малыша застряла между частями кровати.
Мать младенца пребывала на момент инцидента в соседней комнате. После прихода к ребенку она сразу вызвала скорую. По прибытии к месту медики констатировали гибель ребенка. По факту случившегося в это были переданы сведения о произошедшем.
Малыша отправили в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы. По факту случившегося инициированы проверки, нацеленные на определение точной причины его гибели. Правоохранители проводят опрос родителей. Отмечается, что ранее они не находились на учете в органах опеки или в полиции.
Мать младенца пребывала на момент инцидента в соседней комнате. После прихода к ребенку она сразу вызвала скорую. По прибытии к месту медики констатировали гибель ребенка. По факту случившегося в это были переданы сведения о произошедшем.
Малыша отправили в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы. По факту случившегося инициированы проверки, нацеленные на определение точной причины его гибели. Правоохранители проводят опрос родителей. Отмечается, что ранее они не находились на учете в органах опеки или в полиции.
Автор: Валерий Антонов