В Приморье водитель внедорожника сбил скатившуюся с горки 5-летнюю девочку
В селе Хороль (Приморье) 55-летний водитель внедорожника сбил 5-летнюю девочку, съехавшую с детской горки. Сведения об инциденте на центральной площади предоставили в пресс-центре УГИБДД РФ.
Сообщается, водитель с 11-летним стажем собирался припарковать на время свое транспортное средство на площади, на которой на зимнее время установлен ледовый городок. Поравнявшись с горкой, мужчина из-за невнимательности не заметил скатывающегося ребенка и допустил наезд.
Пострадавшая доставлена в больницу. Медики выявили у пациентки сотрясение головного мозга. Заведено уголовное дело, полиция начала проверку.
Ранее в Приморье автоледи совершила ДТП, спутав педали.
Сообщается, водитель с 11-летним стажем собирался припарковать на время свое транспортное средство на площади, на которой на зимнее время установлен ледовый городок. Поравнявшись с горкой, мужчина из-за невнимательности не заметил скатывающегося ребенка и допустил наезд.
Пострадавшая доставлена в больницу. Медики выявили у пациентки сотрясение головного мозга. Заведено уголовное дело, полиция начала проверку.
Ранее в Приморье автоледи совершила ДТП, спутав педали.
Автор: Джанабилова Татьяна П