В Санкт-Петербурге рядом с метро «Обводный канал» был обнаружен труп женщины
В Санкт-Петербурге у станции метро «Обводный канал» нашли тело женщины. Труп находился на первом этаже расположенного рядом домостроения, отмечается в сообщении «Невских новостей».
Отмечается, что 16 января приблизительно в 19:00 возле домостроения на Воронежской улице на лестничной площадке обнаружили останки женщины. По имеющимся данным, у неё нет определённого места жительства. Умершая была одета в дубленку и сапоги коричневого цвета, чёрную кофту, сине-зелёные джинсы.
Отмечается, что 16 января приблизительно в 19:00 возле домостроения на Воронежской улице на лестничной площадке обнаружили останки женщины. По имеющимся данным, у неё нет определённого места жительства. Умершая была одета в дубленку и сапоги коричневого цвета, чёрную кофту, сине-зелёные джинсы.
Автор: Валерий Антонов