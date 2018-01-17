В Екатеринбурге мужчина выкинул кота с 13-го этажа за то, что он его разбудил
В Екатеринбурге мужчина выбросил своего кота из окна 13-го этажа, поскольку питомец мешал ему спать. Информацию о факте живодерства в полицию сообщили соседи. Об этом СМИ рассказали в ГУ МВД РФ по Свердловской области.
В квартире мужчины проживают два кота. Приняв алкогольные напитки, хозяин жилплощади отправился спать, но его разбудило то, что питомцы устроили драку между собой. Тогда мужчина схватил наиболее агрессивного из них, вышел на балкон и выбросил животного на улицу.
От полученных в результате падения с высоты серьёзных травм кот скончался. В отношении жителя Екатеринбурга сотрудники правоохранительных органов инициировали уголовное делопроизводство в соответствии со статьей № 245 УК РФ. Теперь мужчине грозит до трёх лет тюрьмы.
В квартире мужчины проживают два кота. Приняв алкогольные напитки, хозяин жилплощади отправился спать, но его разбудило то, что питомцы устроили драку между собой. Тогда мужчина схватил наиболее агрессивного из них, вышел на балкон и выбросил животного на улицу.
От полученных в результате падения с высоты серьёзных травм кот скончался. В отношении жителя Екатеринбурга сотрудники правоохранительных органов инициировали уголовное делопроизводство в соответствии со статьей № 245 УК РФ. Теперь мужчине грозит до трёх лет тюрьмы.
Автор: Валерия Орлова