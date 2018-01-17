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Ученые: Гигантские водородные пузыри возникли во Млечном пути и вытекли в межгалактическое пространство
Астрономы из обсерватории «Зелёный берег» в ходе заседания Американского астрономического общества в Вашингтоне заявили о водородных пузырях во Млечном пути. «Облака» вытекают в межгалактическое пространство.

Ученые: Гигантские водородные пузыри возникли во Млечном пути и вытекли в межгалактическое пространство

Ученые в ходе состоявшегося заседания заявили, что постоянное наблюдение за галактикой Млечный путь при помощи телескопа Национального фонда, позволило выявить в центре Галактики огромную черную дыру, по размерам она в несколько миллионов раз превышает Солнце. Вокруг объекта находятся следы разрушений скоплений звёзд и территории рождения сверхновых. Указано, что энергетические процессы вблизи черной дыры явились причиной появления «ветров». Гигантские пузыри, возникшие внутри Млечного пути, наполнены водородом, температура внутри них составляет около 10 миллионов градусов.

Астроном Джей Локман сообщил, что отслеживание перемещения водородных объектов крайне затруднительно вследствие того, что их излучение очень слабое. Скорость пузырей составляет до 400 км в секунду. Авторы проекта не определили место, где заканчиваются гигантские водородные объекты.
Автор: Семен Зайцев
Вчера, 21:20
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