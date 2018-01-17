Анастасию Волочкову снова сравнили с трансвеститом
Известную балерину Анастасию Волочкову снова сравнили с трансвеститом. Такие нелестные комментарии написали пользователи социальной сети Instagram.
В своё профиле Волочкова поделилась очередным фото с отпуска, куда она отправилась на Мальдивские острова. На снимке балерина сидит на палубе на фоне Индийского океана. Танцовщица вытянула вперед свои длинные ноги, при этом на ней надеты белая майка, открывающая широкие плечи знаменитости и короткие джинсовые шорты. В качестве обуви Волочкова выбрала массивные босоножки на очень высоком каблуке.
В комментариях пользователи в очередной раз сравнили блондинку с трансвеститом. По словам некоторых, невозможно понять, на фото запечатлена женщина или же все-таки там находится мужчина. Однако нашлись и те, кто решил заступиться за своего кумира, заявив, что Волочкова выглядит превосходно.
Сама балерина пока никак не прокомментировала нападки в свою сторону. Она продолжает наслаждаться райским отдыхом на Мальдивских островах.
В своё профиле Волочкова поделилась очередным фото с отпуска, куда она отправилась на Мальдивские острова. На снимке балерина сидит на палубе на фоне Индийского океана. Танцовщица вытянула вперед свои длинные ноги, при этом на ней надеты белая майка, открывающая широкие плечи знаменитости и короткие джинсовые шорты. В качестве обуви Волочкова выбрала массивные босоножки на очень высоком каблуке.
В комментариях пользователи в очередной раз сравнили блондинку с трансвеститом. По словам некоторых, невозможно понять, на фото запечатлена женщина или же все-таки там находится мужчина. Однако нашлись и те, кто решил заступиться за своего кумира, заявив, что Волочкова выглядит превосходно.
Сама балерина пока никак не прокомментировала нападки в свою сторону. Она продолжает наслаждаться райским отдыхом на Мальдивских островах.
Автор: Валерия Орлова