Вырез на экране iPhone станет меньше в 2019 году
По сообщению корейского издания ETNews, вырез на экране iPhone станет меньше. Новацию воплотят в жизнь в 2019 году.
В безрамочном смартфоне iPhone X дизайнерами компании Apple фронтальная камера и дополнительные датчики размещены в специальном вырезе. Компанией проводятся исследования возможности совмещения фронтальной камеры с сенсорной системой распознавания лица пользователя – Face ID, что еще больше оптимизирует пространство для размещения.
Подобные технические и дизайнерские решения рассматривают как долгосрочную перспективу, но в 2018 году кардинальных перемен ожидать не стоит. В новых iPad и iPhone будут использованы такие же модули, что и в моделях 2017 года выпуска.
В безрамочном смартфоне iPhone X дизайнерами компании Apple фронтальная камера и дополнительные датчики размещены в специальном вырезе. Компанией проводятся исследования возможности совмещения фронтальной камеры с сенсорной системой распознавания лица пользователя – Face ID, что еще больше оптимизирует пространство для размещения.
Подобные технические и дизайнерские решения рассматривают как долгосрочную перспективу, но в 2018 году кардинальных перемен ожидать не стоит. В новых iPad и iPhone будут использованы такие же модули, что и в моделях 2017 года выпуска.
Автор: Гундерин Сергей