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Land Rover представил самую быструю модификацию юбилейного Defender
Land Rover представил в Сети самую быструю модификацию юбилейного Defender, выход которого приурочен 70-летию компании. Сведения о лимитированной версии предоставила пресс-служба британского концерна.

Land Rover представил самую быструю модификацию юбилейного Defender


Под капотом Land Rover Defender инженеры установили силовую установку V8 объемом на 5 литров, способную генерировать отдачу в 400 «лошадей». Мотор, работающий в паре с 8-ступенчатой «коробкой» ZF, признан самым мощным в линейке. Первую сотню модель берет за 5,6 сек при максимальной скорости в 170 км/час. Defender укомплектован колесными дисками на 18 дюймов, высокопроизводительную тормозную систему, спортивные сиденья Recaro, навигационную и мультимедийные системы.

Внедорожник выйдет только на рынок Британии в количестве 150 единиц. Стоимость эксклюзивной модели составит 150 тыс. фунтов стерлингов.

Ранее в Британии нашли самый первый Land Rover.
Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 13:50
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