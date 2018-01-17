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Opel пропустит Женевский автосалон по причине отсутствия новых авто
Немецкий Opel не станет показывать свои авто на моторшоу в Женеве. Инженерам нечего продемонстрировать общественности из новинок. Бренд намеревается сосредоточиться на формировании и продвижении своих рекламных акций, сообщают СМИ со ссылкой на Automotive News.

Opel пропустит Женевский автосалон по причине отсутствия новых авто


При этом минувший год для бренда оказался достаточно продуктивным. От лица Opel были презентованы 7 новых транспортных средств, включая кроссовер Grandland X. Теперь весь год может пройти без показа новинок марки. Как сообщается в издании, после 2024 года все продукты Opel станут создаваться с использованием платформ французского концерна Peugeot Citroën Automobiles.

Отметим, что какое-то время компания приобрела немецкий бренд. Самой первой моделью нового типа станет рестайлинговая Corsa, дебют которой намечен на 2019 год. При этом решающим фактором в корректировки стратегии компании стало изменение руководства. Текущее руководство PSA намерено уменьшить издержки и нарастить свою финансовую эффективность для роста его прибыльности по итогам множества лет недостаточно высоких показателей коммерческой эффективности. Прогнозируется, что бренд Opel к 2020 году достигнет прибыли в 2%. По данным источника, автопроизводитель сосредоточится на своих мероприятиях, параллельно занимаясь подготовкой новой модели для продажи.
Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 14:01
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