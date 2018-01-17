Opel пропустит Женевский автосалон по причине отсутствия новых авто
Немецкий Opel не станет показывать свои авто на моторшоу в Женеве. Инженерам нечего продемонстрировать общественности из новинок. Бренд намеревается сосредоточиться на формировании и продвижении своих рекламных акций, сообщают СМИ со ссылкой на Automotive News.
При этом минувший год для бренда оказался достаточно продуктивным. От лица Opel были презентованы 7 новых транспортных средств, включая кроссовер Grandland X. Теперь весь год может пройти без показа новинок марки. Как сообщается в издании, после 2024 года все продукты Opel станут создаваться с использованием платформ французского концерна Peugeot Citroën Automobiles.
Отметим, что какое-то время компания приобрела немецкий бренд. Самой первой моделью нового типа станет рестайлинговая Corsa, дебют которой намечен на 2019 год. При этом решающим фактором в корректировки стратегии компании стало изменение руководства. Текущее руководство PSA намерено уменьшить издержки и нарастить свою финансовую эффективность для роста его прибыльности по итогам множества лет недостаточно высоких показателей коммерческой эффективности. Прогнозируется, что бренд Opel к 2020 году достигнет прибыли в 2%. По данным источника, автопроизводитель сосредоточится на своих мероприятиях, параллельно занимаясь подготовкой новой модели для продажи.
При этом минувший год для бренда оказался достаточно продуктивным. От лица Opel были презентованы 7 новых транспортных средств, включая кроссовер Grandland X. Теперь весь год может пройти без показа новинок марки. Как сообщается в издании, после 2024 года все продукты Opel станут создаваться с использованием платформ французского концерна Peugeot Citroën Automobiles.
Отметим, что какое-то время компания приобрела немецкий бренд. Самой первой моделью нового типа станет рестайлинговая Corsa, дебют которой намечен на 2019 год. При этом решающим фактором в корректировки стратегии компании стало изменение руководства. Текущее руководство PSA намерено уменьшить издержки и нарастить свою финансовую эффективность для роста его прибыльности по итогам множества лет недостаточно высоких показателей коммерческой эффективности. Прогнозируется, что бренд Opel к 2020 году достигнет прибыли в 2%. По данным источника, автопроизводитель сосредоточится на своих мероприятиях, параллельно занимаясь подготовкой новой модели для продажи.
Автор: Валерий Антонов