В Санкт-Петербурге во время тушения пожара в подвале найден труп неизвестного
В Санкт-Петербурге в подвале дома произошел пожар. Пожарные профессионально среагировали на вызов. Возгорание началось с различного бумажного мусора. Во время тушения был найден труп неизвестного.
На пожарном пульте Адмиралтейского района в Санкт-Петербурге зафиксировали сигнал от жителей о том, что в цокольном помещение дома 20/22 по ул. Лабутина распространяется огонь. По прибытию на место ЧП спасатели выяснили, что пламя началось в теплоцентре, а точнее в помещении, которое находится под асфальтом. Очагом был бумажный хлам. В ходе противостояния с огнем сотрудниками МЧС был выявлен мужчина без признаков жизни. Его бездыханное тело располагалось на трубах среди различного мусора. Соответствующие органы занимаются установлением личности погибшего.
С огнем боролись 10 профессиональных спасателей и 2 ед. спецтехники.
Для окончательной ликвидации возгорания понадобилось 20 мин. В 21:10 пожар был полностью потушен.
На пожарном пульте Адмиралтейского района в Санкт-Петербурге зафиксировали сигнал от жителей о том, что в цокольном помещение дома 20/22 по ул. Лабутина распространяется огонь. По прибытию на место ЧП спасатели выяснили, что пламя началось в теплоцентре, а точнее в помещении, которое находится под асфальтом. Очагом был бумажный хлам. В ходе противостояния с огнем сотрудниками МЧС был выявлен мужчина без признаков жизни. Его бездыханное тело располагалось на трубах среди различного мусора. Соответствующие органы занимаются установлением личности погибшего.
С огнем боролись 10 профессиональных спасателей и 2 ед. спецтехники.
Для окончательной ликвидации возгорания понадобилось 20 мин. В 21:10 пожар был полностью потушен.
Автор: Страхова Дарья