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Ольгу Бузову раскритиковали за вульгарные колготки
Певицу, актрису и телеведущую Ольгу Бузову раскритиковали за вульгарные колготки. Масса негативных комментариев в сторону знаменитости посыпалась после публикации тизера новой песни, которая получила название «Одна ночь». Он появился в профиле Бузовой в социальной сети Instagram.

Ольгу Бузову раскритиковали за вульгарные колготки


Анонс композиции сопровождает фотография, на которой певица запечатлена лежащей в постели в бюстгальтере черного цвета, туфлях и колготках в сеточку. Кроме этого, свою публикацию Бузова сопроводила хэштегом #яхочузнатькакойтынавкус. Представленный отрывок содержит только лишь рефрен нового хита звезды «Дома-2».

Сейчас пользователи могут оформить предзаказ на трек, а его официальный релиз состоится уже 20 января. Тем временем поклонники начали критиковать Бузову за вульгарный образ и одинаковые композиции. Сама исполнительница не обращает внимания на негативные комментарии.

Сейчас Бузова в окружении своей сестры и близких подруг отдыхает в Таиланде, где готовится отметить своё 32-летие. По ее словам, уже второй день рождение она будет праздновать в узком кругу. То и дело певиц радует своих поклонников яркими фотографиями в купальнике и красивыми видами Пхукета.
Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 14:10
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