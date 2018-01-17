Поклонники заподозрили Настю Каменских в наборе веса
Пользователи активно обсуждают пляжное фото Насти Каменских. Певица показалась в купальнике на побережье Майами. В 2017 году знаменитость сильно похудела, после чего продемонстрировала фигуру в бикини, теперь появился новый снимок.
Некоторые из пользователей отметили, что не исключают повторный набор веса певицей. На новом кадре Каменских показана в закрытом купальнике, что и стало причиной обсуждения этого вопроса.
Некоторые пользователи обратили внимание на изменение форм, подчеркивая, что подобная модель купальника совершенно не идет певице. При этом иные комментаторы подчеркивают, что Насте Каменских идет любой купальник, а фигура остается привлекательной.
Некоторые из пользователей отметили, что не исключают повторный набор веса певицей. На новом кадре Каменских показана в закрытом купальнике, что и стало причиной обсуждения этого вопроса.
Некоторые пользователи обратили внимание на изменение форм, подчеркивая, что подобная модель купальника совершенно не идет певице. При этом иные комментаторы подчеркивают, что Насте Каменских идет любой купальник, а фигура остается привлекательной.
Автор: Валерий Антонов