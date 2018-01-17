Анна Пескова решила продлить Новый Год и не разбирать елку
В этом году Анна Пескова решила продлить Новый год и не разбирать елку, которая в этом году у нее получилась особенная. О своих праздничных традициях актриса рассказала в одном из интервью.
«Мне подарили три фарфоровые балерины, посвященные исполненные мною ролям. В двух последних фильмах я играла танцовщиц: «Бумеранг» (Даша Лебедева) и «Фамильные ценности» (Татьяна Гордеева). Подарок меня очень растрогал, поэтому я решила оставить елку до конца января», - поделилась артистка.
Праздник Пескова отметила необычно. Она привыкла сама ездить к родным, но в этом году собрала всех, в том числе отчима-француза, в Москве. Актриса сама готовила новогодние блюда, занималась декорированием квартиры и стола.
Сейчас Пескова вернулась к работе над фильмом «Пять минут тишины. Возвращение», где играет сотрудницу МЧС.
Ранее Пескова рассказала о жизни в поезде.
«Мне подарили три фарфоровые балерины, посвященные исполненные мною ролям. В двух последних фильмах я играла танцовщиц: «Бумеранг» (Даша Лебедева) и «Фамильные ценности» (Татьяна Гордеева). Подарок меня очень растрогал, поэтому я решила оставить елку до конца января», - поделилась артистка.
Праздник Пескова отметила необычно. Она привыкла сама ездить к родным, но в этом году собрала всех, в том числе отчима-француза, в Москве. Актриса сама готовила новогодние блюда, занималась декорированием квартиры и стола.
Сейчас Пескова вернулась к работе над фильмом «Пять минут тишины. Возвращение», где играет сотрудницу МЧС.
Ранее Пескова рассказала о жизни в поезде.
Автор: Джанабилова Татьяна П