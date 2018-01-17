Hubble взвесил самое тяжелое скопление галактик во Вселенной
Hubble взвесил наиболее тяжелое скопление галактик из существующих во Вселенной. Изначально ученые предполагали сверхмассивный вес структуры, но определить его массу удалось лишь при использовании космического телескопа.
Научная обсерватория Hubble, перемещающаяся в космосе, зафиксировала вес наиболее тяжёлого скопления ACT-CLJ0102-4915, оно расположено в созвездии Феникса. Было установлено что его масса в три квадриллиона превышает солнечную. Астрономы заявили, что подавляющая часть галактик в ближнем и дальнем космосе, включая Млечный путь, являются частью более крупных сгустков материи.
Данная структура представляет собой скопления и суперскопления галактик. Многие из них имеют протяженность на миллионы и десятки миллионов световых лет. Их масса превышает массу Солнца в десятки и сотни триллионов раз.
Научная обсерватория Hubble, перемещающаяся в космосе, зафиксировала вес наиболее тяжёлого скопления ACT-CLJ0102-4915, оно расположено в созвездии Феникса. Было установлено что его масса в три квадриллиона превышает солнечную. Астрономы заявили, что подавляющая часть галактик в ближнем и дальнем космосе, включая Млечный путь, являются частью более крупных сгустков материи.
Данная структура представляет собой скопления и суперскопления галактик. Многие из них имеют протяженность на миллионы и десятки миллионов световых лет. Их масса превышает массу Солнца в десятки и сотни триллионов раз.
Автор: Семен Зайцев