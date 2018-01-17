Актуальные новости
Московское время
:
EUR 69.02 USD 56.39
Курс валют на 17.01.2018
exclusive / Наука

Hubble взвесил самое тяжелое скопление галактик во Вселенной
Hubble взвесил наиболее тяжелое скопление галактик из существующих во Вселенной. Изначально ученые предполагали сверхмассивный вес структуры, но определить его массу удалось лишь при использовании космического телескопа.

Hubble взвесил самое тяжелое скопление галактик во Вселенной

Научная обсерватория Hubble, перемещающаяся в космосе, зафиксировала вес наиболее тяжёлого скопления ACT-CLJ0102-4915, оно расположено в созвездии Феникса. Было установлено что его масса в три квадриллиона превышает солнечную. Астрономы заявили, что подавляющая часть галактик в ближнем и дальнем космосе, включая Млечный путь, являются частью более крупных сгустков материи.

Данная структура представляет собой скопления и суперскопления галактик. Многие из них имеют протяженность на миллионы и десятки миллионов световых лет. Их масса превышает массу Солнца в десятки и сотни триллионов раз.
Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 14:18
Читайте также
Загрузка...
В США может появиться 51-й штат
Верховная рада Украины отказалась разрывать
МВФ: Экономика РФ стабилизируется, но необходим
Курс биткоина снизился ниже 10 тысяч долларов
Разработчики криптовалюты Tkeycoin согласны с
Владимир Жириновский призвал США стать
Орешкин: Жизнь в РФ изменят искусственный
Герман Греф назвал «паранойю конца» основным
Минфин планирует изменить структуру налоговой
В Красноярске продают за биткоины автомобили и
«Нафтогаз Украины» с 2018 года возобновит закупку
В России на два года заморозили накопительную
Добавление комментария
Последние новости
17.01, 17:01 В YouTube для iOS добавили ночную тему интерфейса
17.01, 16:54 В США может появиться 51-й штат
17.01, 16:52 Дочь Дональда Трампа пришла на свадьбу друзей в
17.01, 16:49 Мария Кожевникова показала шестимесячного сына и мужа
17.01, 16:46 Новый Lamborghini Urus поступит в продажу в сентябре
17.01, 16:46 В Москве под окнами дома обнаружен труп мужчины
17.01, 16:40 Верховная рада Украины отказалась разрывать дипотношения
17.01, 16:40 Новый процессор Intel Core i5-8500 засветился в базе
17.01, 16:34 МВФ: Экономика РФ стабилизируется, но необходим
17.01, 16:33 В Кемеровской области машина скорой помощи с пациентом
17.01, 16:31 Курс биткоина снизился ниже 10 тысяч долларов
17.01, 16:30 Помолодевшая Лариса Вербицкая показала селфи из Испании
17.01, 16:22 В Нефтекамске группа бизнесменов избила депутата и
17.01, 16:20 В обновленной версии Viber для ПК появились улучшенный
17.01, 16:12 Владимир Жириновский выступит на театральной сцене в
17.01, 16:12 Пассажирский автобус врезался в столб в Москве,
17.01, 16:10 Сейсмологи опровергли способность полнолуний усиливать
17.01, 16:01 Экс-военный США рассказал о похищении солдат при встрече
17.01, 15:55 Москвич заявил в полицию, что из его квартиры украли меч
17.01, 15:54 В Шахтах в центре города обнаружен труп мужчины
Новости партнеров