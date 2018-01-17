Недалеко от Детройта упал метеорит
В США недалеко от города Детройт (штат Мичиган) упал метеорит. Этот факт зафиксировали сотрудники национальной метеорологической службы, о чем сообщили в соцсети Twitter.
"После проведения анализа поступившей информации мы можем подтвердить, что взрыв, сопровождающийся вспышкой, произошел из-за падения метеорита", - сообщили специалисты.
Сообщается, что падение метеорита произошло примерно в 8 км от небольшого городка Нью-Хейвен, расположенного к северо-востоку от Детройта. Это явление спровоцировало землетрясение, магнитуда которого не превысила 2,0. Информация о возможных разрушениях и пострадавших в профильные ведомства не поступала.
Уникальное природное явление попало на камеры наружного наблюдения и видеорегистраторы, установленные в транспортных средствах. В Сети были обнародованы многочисленные записи падения метеорита. За несколько часов они собрали огромное количество просмотров на YouTube.
"После проведения анализа поступившей информации мы можем подтвердить, что взрыв, сопровождающийся вспышкой, произошел из-за падения метеорита", - сообщили специалисты.
Сообщается, что падение метеорита произошло примерно в 8 км от небольшого городка Нью-Хейвен, расположенного к северо-востоку от Детройта. Это явление спровоцировало землетрясение, магнитуда которого не превысила 2,0. Информация о возможных разрушениях и пострадавших в профильные ведомства не поступала.
Уникальное природное явление попало на камеры наружного наблюдения и видеорегистраторы, установленные в транспортных средствах. В Сети были обнародованы многочисленные записи падения метеорита. За несколько часов они собрали огромное количество просмотров на YouTube.
Автор: Валерия Орлова