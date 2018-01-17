Участник «Дом-2» Роман Гриценко показал дерзкую пародию на Ольгу Бузову
Участник популярного телепроекта «Дом-2» Роман Гриценко продемонстрировал зрителям пародию на Ольгу Бузову. Напомним, что Роман Гриценко неоднократно добивался расположения известной певицы.
Поклонники Ольги Бузовой заявили, что выходка Романа Гриценко является местью звезде эстрады за несостоявшийся роман. А сама пародия с элементами стриптиза была ими названа жалкой и неуместной, хотя участники проекта «Дом-2» радостно восприняли танец Романа и присоединились к нему. Таким образом, по их мнению, Роман продемонстрировал неуважение к творчеству Бузовой и к ней самой, что делает дальнейшее развитие отношений между ними невозможным.
Напомним, что Ольга Бузова с 2016 года разведена после неудачного брака с известным футболистом Дмитрием Тарасовым и с тех пор ни с кем не связывала себя отношениями.
Поклонники Ольги Бузовой заявили, что выходка Романа Гриценко является местью звезде эстрады за несостоявшийся роман. А сама пародия с элементами стриптиза была ими названа жалкой и неуместной, хотя участники проекта «Дом-2» радостно восприняли танец Романа и присоединились к нему. Таким образом, по их мнению, Роман продемонстрировал неуважение к творчеству Бузовой и к ней самой, что делает дальнейшее развитие отношений между ними невозможным.
Напомним, что Ольга Бузова с 2016 года разведена после неудачного брака с известным футболистом Дмитрием Тарасовым и с тех пор ни с кем не связывала себя отношениями.
Автор: Гундерин Сергей