Гаянэ Багдасарян перед возвращением в Москву показала полуголые ягодицы
Гаянэ Багдасарян перед возвращением из Таиланда в Москву в очередной раз показала полуголые ягодицы. Соответствующий пост модель разместила в соцсети Instagram.
Багдасарян, восхищающаяся своими формами, продемонстрировала фанатам новый сексуальный снимок. На фото модель запечатлена в бассейне, стоя на краю на коленях с оттопыренными ягодицами. Для фотосессии звезда выбрала откровенные бикини и короткий, полупрозрачный топ. В комментарии к посту она рассказала, что отпуск в Таиланде окончен и пришло время вернуться в столицу России, чтобы никогда не забывать это увлекательное путешествие.
Поклонники написали, что слепнут от красоты Багдасарян и с нетерпением ждут, когда она станет актрисой порнофильмов.
Ранее модель устроила сексуальные танцы.
Багдасарян, восхищающаяся своими формами, продемонстрировала фанатам новый сексуальный снимок. На фото модель запечатлена в бассейне, стоя на краю на коленях с оттопыренными ягодицами. Для фотосессии звезда выбрала откровенные бикини и короткий, полупрозрачный топ. В комментарии к посту она рассказала, что отпуск в Таиланде окончен и пришло время вернуться в столицу России, чтобы никогда не забывать это увлекательное путешествие.
Поклонники написали, что слепнут от красоты Багдасарян и с нетерпением ждут, когда она станет актрисой порнофильмов.
Ранее модель устроила сексуальные танцы.
Автор: Джанабилова Татьяна П