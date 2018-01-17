В Самаре остался без электричества целый квартал из-за аварии
В Самаре произошло обесточивание целого квартала, это произошло вследствие аварии. В администрации Промышленного района сообщили, что специализированная бригада выехала для устранения повреждения на линии.
Сообщается, что срок подачи электричества пока определить невозможно. На территории областного города несколько улиц обесточены, это подтвердил пресс-представитель администрации Промышленного административного района города. Речь идет об участке, расположенном в границах улиц Воронежской и Победы. Обесточены также часть проспекта Юных Пионеров и Кирова. Было заявлено, что произошедшее расценено как аварийное отключение электроэнергии. Вслед за этим представитель администрации уточнил, что ремонтные работы проводятся бригадами Безымянского сетевого района областного центра.
В настоящее время аварийная ситуация взята под контроль, ведутся работы по устранению причин произошедшего. Особо отмечено, что сроки подачи электричества пока установить невозможно, подача энергоресурса будет осуществлена без дополнительного предупреждения.
Сообщается, что срок подачи электричества пока определить невозможно. На территории областного города несколько улиц обесточены, это подтвердил пресс-представитель администрации Промышленного административного района города. Речь идет об участке, расположенном в границах улиц Воронежской и Победы. Обесточены также часть проспекта Юных Пионеров и Кирова. Было заявлено, что произошедшее расценено как аварийное отключение электроэнергии. Вслед за этим представитель администрации уточнил, что ремонтные работы проводятся бригадами Безымянского сетевого района областного центра.
В настоящее время аварийная ситуация взята под контроль, ведутся работы по устранению причин произошедшего. Особо отмечено, что сроки подачи электричества пока установить невозможно, подача энергоресурса будет осуществлена без дополнительного предупреждения.
Автор: Семен Зайцев