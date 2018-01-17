Минфин планирует изменить структуру налоговой системы
В Минфине планируют изменить структуру существующей в России налоговой системы. Мероприятия будут проводиться для повышения конкурентоспособности. Об этом в рамках Гайдаровского форума сообщил глава ведомства Антон Силуанов.
«Мы предлагаем изменить структуру налоговой системы, чтобы сделать ее более конкурентоспособной», - заявил министр. Он добавил, что дополнительная налоговая нагрузка в 2018 году не предусмотрена.
Как рассказал Силуанов, ведомство предлагает провести реформирование таким образом, чтобы выполнялась основная задача – увеличение темпов экономического роста государства. Налоговая система должна способствовать сокращению теневого сектора и повышению администрирования.
По словам Андрея Макарова, главы комитета по налогам и бюджету, сегодня законодательство, которые когда-то являлось двигателем, сегодня становится тормозом развития налоговой системы.
«Мы предлагаем изменить структуру налоговой системы, чтобы сделать ее более конкурентоспособной», - заявил министр. Он добавил, что дополнительная налоговая нагрузка в 2018 году не предусмотрена.
Как рассказал Силуанов, ведомство предлагает провести реформирование таким образом, чтобы выполнялась основная задача – увеличение темпов экономического роста государства. Налоговая система должна способствовать сокращению теневого сектора и повышению администрирования.
По словам Андрея Макарова, главы комитета по налогам и бюджету, сегодня законодательство, которые когда-то являлось двигателем, сегодня становится тормозом развития налоговой системы.
Автор: Валерия Орлова