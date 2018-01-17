Ясновидящая Марианна Абравитова предупредила Никиту Преснякова о разводе
Ясновидящая Марианна Абравитова предупредила Никиту Преснякова о разводе, к которому могут привести разногласия с супругой. Прогноз появился в СМИ.
Абравитова считает, что Никита Владимирович, как человек творческий, не может жить в общепринятых рамках, поэтому испытывает трудности при общении с женой. Музыкант полон энергии, не анализирует свои поступки и пытается спрятать возлюбленную под колпаком, чтобы не обжечься.
«Пара красивая, но непредсказуемая. Алена Краснова не выработала защиту от мужа и вряд ли сможет перестроиться под нужный ритм ради сохранения семьи. Молодые люди испытывают друг к другу сильное влечение и страсть, но карты говорят о расставании», - рассказала таролог.
Ранее Пресняков показал редкий снимок с женой.
Абравитова считает, что Никита Владимирович, как человек творческий, не может жить в общепринятых рамках, поэтому испытывает трудности при общении с женой. Музыкант полон энергии, не анализирует свои поступки и пытается спрятать возлюбленную под колпаком, чтобы не обжечься.
«Пара красивая, но непредсказуемая. Алена Краснова не выработала защиту от мужа и вряд ли сможет перестроиться под нужный ритм ради сохранения семьи. Молодые люди испытывают друг к другу сильное влечение и страсть, но карты говорят о расставании», - рассказала таролог.
Ранее Пресняков показал редкий снимок с женой.
Автор: Джанабилова Татьяна П