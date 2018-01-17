В Калужской области водители сбили двух людей и скрылись
16 января 2018 г., во вторник, неустановленными авто были сбиты два человека. Это произошло в Калужской области, о чем сообщили в местной пресс-службе УГИБДД.
Отмечается, что в Калуге недалеко от дома №24, расположенного по ул. Поле Свободы, около 18 часов водитель, чью личность установить на данный момент не удалось, сбил женщину 57-ми лет. Машина ехала от ул. Телевизионной по направлению к ул. Московской. Местная жительница на момент аварии переходила дорогу по нерегулируемому переходу, а водитель не пропустил ее. Жертва ДТП получила серьезный ушиб головы, а также сотрясение мозга.
В Козельске авария случилась на ул. Чкалова в 19:20. Там был сбит 17-летний молодой человек: он решил перейти дорогу в неположенном месте. При этом парень не убедился в том, что рядом нет транспорта. Его госпитализировали в медучреждение, где поставили диагнозы «сотрясение мозга», «рваная рана на пояснице» и «ушиб позвоночника». На сегодняшний день по данным ДТП обстоятельства уточняются.
Отмечается, что в Калуге недалеко от дома №24, расположенного по ул. Поле Свободы, около 18 часов водитель, чью личность установить на данный момент не удалось, сбил женщину 57-ми лет. Машина ехала от ул. Телевизионной по направлению к ул. Московской. Местная жительница на момент аварии переходила дорогу по нерегулируемому переходу, а водитель не пропустил ее. Жертва ДТП получила серьезный ушиб головы, а также сотрясение мозга.
В Козельске авария случилась на ул. Чкалова в 19:20. Там был сбит 17-летний молодой человек: он решил перейти дорогу в неположенном месте. При этом парень не убедился в том, что рядом нет транспорта. Его госпитализировали в медучреждение, где поставили диагнозы «сотрясение мозга», «рваная рана на пояснице» и «ушиб позвоночника». На сегодняшний день по данным ДТП обстоятельства уточняются.
Автор: Дрокина Татьяна