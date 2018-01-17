Пропавшая на две недели Лариса Гузеева призвала фанатов к спокойствию
Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева призвала многочисленных фанатов соблюдать спокойствие в связи со своим исчезновением из Сети. Отсутствие какой-либо информации от известной артистки наблюдается на протяжении двух недель.
Поклонники Гузеевой встревожены полным отсутствием какой-либо информации в аккаунте звезды, сообщения датируются 1 января 2018 года. Актриса разместила в Сети сэлфи без макияжа, вслед за этим артистка призналась в некотором «нервном истощении». Фанаты оценили поступок звезды, написавшей, что вынуждена была уехать, чтобы «привести себя в чувство». Гузеева написала, что она никуда не делась.
У звезды конец года был очень нелегким и нервным, забрав у нее много сил. Поэтому телеведущая была вынуждена привести себя в порядок, но пока «она никакая». «Вам желаю думать о себе и близких, а негодяев и завистников гнать из своей жизни. Всем счастья!», - посоветовала подписчикам актриса.
Поклонники Гузеевой встревожены полным отсутствием какой-либо информации в аккаунте звезды, сообщения датируются 1 января 2018 года. Актриса разместила в Сети сэлфи без макияжа, вслед за этим артистка призналась в некотором «нервном истощении». Фанаты оценили поступок звезды, написавшей, что вынуждена была уехать, чтобы «привести себя в чувство». Гузеева написала, что она никуда не делась.
У звезды конец года был очень нелегким и нервным, забрав у нее много сил. Поэтому телеведущая была вынуждена привести себя в порядок, но пока «она никакая». «Вам желаю думать о себе и близких, а негодяев и завистников гнать из своей жизни. Всем счастья!», - посоветовала подписчикам актриса.
Автор: Семен Зайцев