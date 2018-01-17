Внедорожник Toyota Fj Cruiser получит новую усовершенствованную комплектацию
Сотрудники автокорпорации Toyota заявили, что готовы возобновить производство внедорожника Fj Cruiser. Автомобиль получит усовершенствованную комплектацию.
Низкие продажи пилотной модели внедорожника вынудили руководство компании прекратить производство Fj Cruiser, но сейчас руководители выступили с заявлением, что готовы возобновить выпуск модели с усовершенствованными характеристиками. Данный ход был вызван необходимостью составить конкуренцию Jeep Wrangler.
По словам представителя американского подразделения компании, новый Fj Cruiser будет больше ориентирован на условия экстремального бездорожья, чем на городское движение. В связи с этим модель может быть оснащена принципиально новой уникальной системой полного привода и мощным турбированым бензиновым двигателем. Также не исключен вариант выхода автомобиля в гибридном формате. Прототипом нового Fj Cruiser послужит концепт Toyota FT-4X.
Низкие продажи пилотной модели внедорожника вынудили руководство компании прекратить производство Fj Cruiser, но сейчас руководители выступили с заявлением, что готовы возобновить выпуск модели с усовершенствованными характеристиками. Данный ход был вызван необходимостью составить конкуренцию Jeep Wrangler.
По словам представителя американского подразделения компании, новый Fj Cruiser будет больше ориентирован на условия экстремального бездорожья, чем на городское движение. В связи с этим модель может быть оснащена принципиально новой уникальной системой полного привода и мощным турбированым бензиновым двигателем. Также не исключен вариант выхода автомобиля в гибридном формате. Прототипом нового Fj Cruiser послужит концепт Toyota FT-4X.
Автор: Гундерин Сергей