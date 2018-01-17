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exclusive / Экономика

Герман Греф назвал «паранойю конца» основным стимулом политиков и менеджеров
Герман Греф сообщил, что многих менеджеров высшего уровня и политиков имеется «паранойя конца». Глава Сбербанка отметил, что именно это порождает непрерывный поиск путей для развития существующих компании.

Герман Греф назвал «паранойю конца» основным стимулом политиков и менеджеров


В соответствии со словами Грефа, на сегодня люди, имеющие большую ответственность, страдают от «паранойи конца».

«При этом в случае приближения этого конца, ты станешь частью истории компании. В моем случае это 176 лет истории. Очень большой стресс думать о том, что можешь повлиять на падение прожившей столько лет компании», — отметил он.

Помимо прочего, президент Сбербанка сообщил, что современное отношение к новым технологиям находится на границе восторга и ужаса. Суть этого в том, что государство и компании находятся под контролем людей, думающих линейно.
Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 14:17
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