Герман Греф назвал «паранойю конца» основным стимулом политиков и менеджеров
Герман Греф сообщил, что многих менеджеров высшего уровня и политиков имеется «паранойя конца». Глава Сбербанка отметил, что именно это порождает непрерывный поиск путей для развития существующих компании.
В соответствии со словами Грефа, на сегодня люди, имеющие большую ответственность, страдают от «паранойи конца».
«При этом в случае приближения этого конца, ты станешь частью истории компании. В моем случае это 176 лет истории. Очень большой стресс думать о том, что можешь повлиять на падение прожившей столько лет компании», — отметил он.
Помимо прочего, президент Сбербанка сообщил, что современное отношение к новым технологиям находится на границе восторга и ужаса. Суть этого в том, что государство и компании находятся под контролем людей, думающих линейно.
В соответствии со словами Грефа, на сегодня люди, имеющие большую ответственность, страдают от «паранойи конца».
«При этом в случае приближения этого конца, ты станешь частью истории компании. В моем случае это 176 лет истории. Очень большой стресс думать о том, что можешь повлиять на падение прожившей столько лет компании», — отметил он.
Помимо прочего, президент Сбербанка сообщил, что современное отношение к новым технологиям находится на границе восторга и ужаса. Суть этого в том, что государство и компании находятся под контролем людей, думающих линейно.
Автор: Валерий Антонов